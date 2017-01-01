Задержан подозреваемый в покушении на депутата Законодательного собрания
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Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в покушении на депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина. В настоящее время его допрашивают в отделе МВД Соликамска, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Проверяется версия, что мотивом нападения на депутата были личные неприязненные отношения.
Преступление произошло вчера вечером в Соликамске. Преступник дважды выстрелил в депутата из обреза. Илья Кузьмин в инциденте не пострадал.
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