В Перми объявили первые аукционы на автобусные маршруты в рамках новой транспортной модели

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Администрация Перми объявила электронный аукцион на право организации автобусных перевозок по двум маршрутам №7 «Микрорайон Верхняя Курья — улица Попова» и № 34 «Микрорайон Новые Ляды — улица 1905 года». Начальная цена контрактов составляет 20 млн руб. и 18,9 млн руб. соответственно. Заявки принимаются до 11 марта. Итоги аукционов планируется подвести 18 марта. Планируется, что новые перевозчики будут предоставлять свои услуги с 1 мая 2019 по 31 января 2020 года.

Отметим, что эти два маршрута входят в пилотный проект, который будут реализовывать в городе с 1 мая этого года по 31 января 2020 года. В этот период на десять маршрутов, участвующими в пилоте, будут внедрены бесплатные пересадки и безналичная оплата проезда. Это произойдёт, потому что администрация города будет оплачивать перевозчикам, выигравшим конкурсы, транспортную работу, а выручка от оплаты проезда будет поступать в бюджет. В мэрии уверены, что это позволит устранить гонки между водителями в борьбе за пассажиров и приведёт к повышению безопасности перевозок.

Напомним, сейчас также проводятся аукционы на право организации автобусных перевозок по двум маршрутам №7 и 34 с 15 марта и по 30 апреля 2019 года. Начальная цена контрактов по маршруту №7 составляет 757,4 тыс. руб., а по маршруту №34 — 1,37 млн руб. Их итоги планируется подвести уже 28 февраля.

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