«КД-Консалтинг»: к концу года в Перми будет сдано 42 дома — на семь меньше, чем в 2018 году

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Аналитический центр «КД-Консалтинг» спрогнозировал объём жилищного строительства на территории Перми в 2019 году.

По мнению аналитиков, к концу года будет сдано 42 дома — на семь меньше, чем в прошлом году. Соответственно, сократится и количество вводимых квартир — вместо прошлогодних 9408 предполагается ввести 8730.

По данным компании, самые застраиваемые районы — Дзержинский (88,9 тыс. кв. м) и Мотовилихинский (85,7 тыс.кв. м).

Пятёрка крупнейших застройщиков, реализующих проекты в краевом центре, следующая: ПЗСП, «Сатурн-Р», ГК «ПМД», СГ «Развитие», ГК «Кортрос».

Характерная деталь последнего времени: застройщики стали строить квартиры меньшей площади.

«Уже второй год подряд происходит сокращение «квадрата». Если в прошлом году средняя общая площадь уменьшилась на 3,8%, то в 2019 году предполагается снижение ещё на 3,5%. Так компании сдерживают резкий рост цен на рынке. Поскольку стоимость на строительные материалы растёт, застройщики вынуждены компенсировать расходы ценами на квартиры. Чтобы рынок не ощутил резких изменений, строители сокращают площадь жилых помещений. Тем самым увеличение стоимости на новостройки не так заметно», — отметили аналитики «КД-Консалтинг».