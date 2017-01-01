В Перми всю неделю будет снегопад
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Всю неделю пермскую погоду будут определять снегопады. Как сообщает Гидрометцентр России, снегопады возможны все дни с 25 февраля по 3 марта.
Температурный фон при этом будет стабильным без резких перепадов. Дневная температура будет варьироваться от -4° до -8°. Ночная — от -8° до -12°.
Отметим, обильные февральские снегопады уже стали рекордными для Перми за последние два десятка лет.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться