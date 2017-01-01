В Перми всю неделю будет снегопад

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Всю неделю пермскую погоду будут определять снегопады. Как сообщает Гидрометцентр России, снегопады возможны все дни с 25 февраля по 3 марта.

Температурный фон при этом будет стабильным без резких перепадов. Дневная температура будет варьироваться от -4° до -8°. Ночная — от -8° до -12°.

Отметим, обильные февральские снегопады уже стали рекордными для Перми за последние два десятка лет.