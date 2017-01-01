Губернатор выступит с обращением к Заксобранию в апреле



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На апрельском пленарном заседании краевого Заксобрания планируется ежегодное послание губернатора Пермского края Максима Решетникова к парламенту. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники в Заксобрании.

В прошлом году губернатор Пермского края представил отчёт о работе правительства в 2017 году в конце мая. Несмотря на то что формально отчёт был предназначен депутатам краевого парламента, в зале были представители краевого правительства, городской думы, главы муниципалитетов, представители краевой Торгово-промышленной палаты и силовых ведомств, отмечает издание.