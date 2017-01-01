Дефицит бюджета Перми предложили увеличить на 1 млрд руб.

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Комитет по бюджету и налогам гордумы Перми поддержал перераспределение остатков средств городской казны на 2019—2021 годы. Согласно решению комитета, 908 млн руб. направляется на оплату ранее заключённых муниципальных контрактов. Ещё 347 млн руб. члены комитета предложили направить на софинансирование мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», финансирование транспортной работы, благоустройство и содержание города. Дефицит бюджета в текущем году предлагается покрыть средствами в сумме 103 млн руб.

Таким образом, с учётом изменений объём доходов в 2019 году составит 28,1 млрд руб., объём расходов — 29,6 млрд руб. Дефицит бюджета в текущем году увеличится на 1 млрд руб., пояснила замглавы администрации Перми Вера Титяпкина. По её словам, это техническое увеличение дефицита, которое обеспечено собственными средствами бюджета — за счёт отражения остатков по итогам исполнения бюджета в 2018 году. Предложение комитета о внесении изменений в бюджет будет вынесено на заседание городской думы.