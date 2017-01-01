«УРАЛХИМ» направил 377 млн руб. на экологические проекты



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По итогам 2018 года, АО «ОХК «УРАЛХИМ» инвестировало в мероприятия, связанные с природоохранной деятельностью, порядка 377 млн руб. Это на 68% больше, чем в 2017 году.

Главные направления деятельности компании в этой сфере — снижение негативного воздействия на окружающую среду, в том числе уменьшение промышленных выбросов и очистка сточных вод, а также рациональное использование природных и энергетических ресурсов.

«УРАЛХИМ» на постоянной основе занимается улучшением технологических процессов на своих площадках: ведётся производственно-аналитический контроль выбросов загрязняющих веществ, осуществляются работы по модернизации и реконструкции очистных установок.

В 2018 году в филиале «Азот» в цехе нитрит-нитратных солей (ННС) установлены ёмкости для сбора и переработки производственных сточных вод: раньше они поступали в канализацию, а теперь собираются в ёмкости и возвращаются в технологический процесс. Вместе с тем в цехе ННС создан замкнутый цикл использования парового конденсата, который теперь направляется в цех пароводоснабжения и технологических коммуникаций. В цехе слабой азотной кислоты установлен U-образный холодильник-конденсатор из титана, который предназначен для охлаждения нитрозного газа с получением азотной кислоты. Новый агрегат позволит снизить количество нитратного и нитритного азота, который попадает в оборотную воду при нарушении герметичности аппарата.

В филиале КЧХК продолжились работы по замене теплообменного оборудования и технологических трубопроводов производств. Благодаря этим мероприятиям исключается возможность попадания технологических сред как в водооборотные циклы, так и в системы канализации в целом. В конце 2018 года в рамках ратификации Россией Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях на КЧХК стартовал вывод из эксплуатации электрооборудования, которое содержит подобные вещества — полихлорированные бифенилы.

В филиале ПМУ для снижения воздействия на атмосферный воздух проведён ремонт газоочистного оборудования и замена фильтров. В рамках водоохранной деятельности предприятие использует в производственном цикле систему оборотного водоснабжения. Для поддержания её работоспособности в 2018 году была отремонтирована градирня.

АО «ВМУ» в 2018 году провело мероприятия по ремонту очистных сооружений, принимающих производственные стоки и канализационные воды Воскресенского и Егорьевского районов, — в цехе нейтрализации и очистки сточных вод выполнен капремонт первичного и вторичного отстойников, а также заменены системы аэрации и отражательных щитов в отстойниках. Вместе с тем снижена техногенная нагрузка в основных технологических цехах: в цехе экстракционной фосфорной кислоты установлены новые фильтр-прессы, заменён катализатор BASF в контактном аппарате СК-48 цеха серной кислоты, в цехе аммофоса №2 осуществлена замена форсунок в абсорбере и в скруббере.

В 2019 году «УРАЛХИМ» планирует продолжить работы по модернизации и реконструкции существующих установок очистки промышленных выбросов и сбросов, а также работы по реконструкции трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения и систем оборотного водоснабжения.

По сообщению пресс-службы предприятия







