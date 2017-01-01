Пермские нефтяники получили награды в честь Дня защитника Отечества

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Фото: Пресс-служба предприятия

На ежегодном торжественном собрании более 70 работников организаций группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае в честь Дня защитника Отечества награждены за добросовестный труд.

На торжественном мероприятии в ДК им. Ю. А. Гагарина собрались 600 мужчин — представителей организаций группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Это лишь малая часть коллектива нефтяников, для кого этот праздник имеет особое значение. Всех присутствовавших поздравили первые лица предприятий, а 71 особо отличившемуся на трудовом посту вручили благодарственные письма, почётные грамоты и награды.

Фото: Пресс-служба предприятия

«Очередной праздник мужества, стойкости и отваги мы отмечаем в год 90-летия пермской нефти. Сегодня только в «ЛУКОЙЛе-ПЕРМЬ» работает целый полк из 127 участников боевых действий, и это двойной подвиг. Служить Родине, а сейчас мужественно стоять на рубеже выполнения производственного плана. Мы гордимся своими героями, а молодая смена достойно продолжает традиции мужества», — отметил представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Свердловской области Олег Третьяков.

Накануне в честь 30-летия вывода войск из Афганистана 25 участников боевых действий ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» получили благодарственные письма. В канун праздника мужества руководители всех цехов добычи нефти и газа, подрядных и сервисных организаций поздравили сильную половину коллективов нефтяников и пожелали новых побед на благо компании и Пермского края.

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»











