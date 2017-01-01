Депутаты «Единой России» проконтролируют ключевые мероприятия и объекты в рамках национальных проектов

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«Единая Россия» создаст систему депутатского контроля за всеми ключевыми мероприятиями и объектами в рамках национальных проектов. Такое решение принято на заседании президиума Генерального совета партии, сообщает пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края.

Первый заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Ольга Баталина подчеркнула, что самое главное в реализации нацпроектов — это оценка гражданами того, что происходит на территории, того, как они ощущают, идёт нацпроект и каковы его результаты.

«Люди не готовы ждать шесть лет, когда проекты будут развёрнуты в полном объёме. Они хотят видеть результат уже в текущем году, и, собственно, в значительной части послания об этом шла речь», — отметила она, добавив, что модель организации партийного контроля также основана на этой задаче.

Баталина напомнила, что в рамках национальных проектов ежегодно выделяются значительные средства регионам и муниципалитетам на осуществление работ на самых различных объектах. «Это ремонты, реконструкции, закупки оборудования, проведение самых разных работ на этих объектах, строительство новых объектов, а также на мероприятия, такие как диспансеризация населения, обучение граждан предпенсионного возраста и многие другие», — перечислила она.

В связи с этим, подчеркнула Баталина, предлагается создать систему депутатского контроля за всеми ключевыми мероприятиями и объектами в рамках национальных проектов.

«Мы предлагаем за каждым из таких объектов и крупных мероприятий закреплять депутатов разных уровней по вертикали: муниципальный депутат — депутат субъекта — федеральный депутат. Таким образом, у каждого объекта, у каждого мероприятия будет группа ответственных непосредственно на территории. Их задача — осуществлять постоянный, оперативный контроль за тем, как этот объект ремонтируется, реконструируется, строится, как идут на нём работы, как проводятся мероприятия», — заявила Баталина, добавив, что активно работающий депутатский корпус насчитывает 178 тыс. депутатов разных уровней по всей стране.

Для того чтобы эта работа была автоматизирована, отметила первый замсекретаря Генерального совета партии, планируется создать Единый информационный модуль. В нём у всех депутатов будет доступ к этим объектам и мероприятиям, чтобы они могли оперативно обновлять информацию и нести ответственность за неё и также работать в командной депутатской группе, пояснила она.