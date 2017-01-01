Фигурантам дела о пожаре на шахте СКРУ-2 продлили содержание под стражей Пока речь идёт о трёх из пяти подозреваемых

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Фото: МЧС России по Пермскому краю

20 февраля Ленинский районный суд Перми удовлетворил ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей трём из пяти обвиняемых по уголовному делу о пожаре в шахте СКРУ-2 (Соликамск, Пермский край). В Следственном комитете считают, что пожар в шахте мог возникнуть из-за нарушения правил проведения огневых работ, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Горный мастер Андрей Купришкин, начальник участка №5 СКРУ-3 Максим Канищев, горный мастер Игорь Чукаев пробудут в СИЗО до 22 апреля.

По версии следствия, пожар мог возникнуть из-за проведения огневых работ вблизи горючей полиуретановой смолы. При этом, в нарушение действующих норм, при строительстве применялась запрещённая газосварка, а электросварка велась без специальных допусков и без контроля уполномоченных лиц.

Виноватыми в этом следствие считает пять сотрудников подрядной организации ФГУП «Управление строительства №30», которые допустили проведение данных работ: два горных мастера, начальники участка строительства и объекта шахтостроительного комплекса и инженер по охране труда.

Трагедия на строящейся шахте СКРУ-2 в Соликамске произошла 22 декабря. На глубине 362 метра началось возгорание. В этот момент под землёй находились сотрудники ФГУП «Управление строительства №30», проводившие строительные работы, восемь из них смогли быстро выбраться на поверхность. Девять рабочих остались под землёй и погибли. По данному факту следственным отделом по Соликамску СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности проведения строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).