Уголовное дело по факту отрыва трёх судов на Каме возбуждено не будет

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В Пермском следственном отделе на транспорте вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту отрыва от берега трёх водных судов на Каме, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу Уральского СУ на транспорте.

Постановление было вынесено в связи с отсутствием события преступления. Следственный орган проводил проверку на предмет нарушения правил эксплуатации внутреннего водного транспорта (ст. 263 УК Рф).

В ходе проверки было установлено, что перед отрывом судов был произведён сброс воды на Камской ГЭС. При этом суда оторвало от берега ввиду неправильной их швартовки.

В управлении отметили, что состав преступления возникает в случае нанесения крупного ущерба, сумма которого должна составлять не менее 1 млн руб., причинения тяжкого вреда здоровью или гибели человека. В данном случае никто не погиб, а ущерб составил чуть более 100 тыс. руб.

Напомним, 22 января суда оторвались от берега в районе Перми I и дрейфовали в камских льдах недалеко от Коммунального моста. Находившиеся на судах во время отрыва три человека — два охранника и рыбак — благополучно спасены вскоре после инцидента. 28 января плавсредства удалось отбуксировать к берегу.