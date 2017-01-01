В Пермском крае цены на новостройки за год выросли почти на 11%

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В Пермском крае средняя стоимость квадратного метра за год увеличилась на 10,91% и достигла 46 038 руб. Это отвечает всероссийскому тренду повышения цен: за год они увеличились на 2% и составили 52 139 руб., считают эксперты «Авито Недвижимость».

Как и в большинстве регионов России, в Пермском крае цены на новостройки выросли и составили 22% от средней стоимости квадратного метра в Москве. По итогам года, снижение отмечено в единичных регионах: в Самарской (-2,15%) и Свердловской (-1,47%) областях. Отдельного внимания заслуживает Санкт-Петербург, где зафиксировано самое большое снижение — на 22,2%.

Доступнее всего «метр» в новостройках стоил в Челябинской области — 30 562 руб., или 15% от цены в Москве — максимальной, которая составила 209 776 руб.

Первичная недвижимость дорожала на протяжении всего 2018 года на фоне дешёвой ипотеки. По итогам прошлого года, в России средняя стоимость «метра» достигла уровня 2016 года, составив 52 139 руб. и увеличившись на 2% в сравнении с 2017 годом. При этом спрос на новостройки в среднем по стране увеличился на 5% в сравнении с 2017 годом, а предложение выросло на 14%.

По итогам января 2019 года, рост цен продолжается: в целом по стране стоимость квадратного метра в сравнении с январём 2017 года увеличилась на 10% — до 54 904 руб. В Москве стоимость квадратного метра увеличилась на 8,5% — до 214 747 руб.

«Несмотря на снижение реальных доходов населения, в прошлом году падение ипотечных ставок и традиционное доверие россиян к инвестициям в недвижимость оказали рынку значительную поддержку. В 2019 году ипотечные ставки и другие условия банков по кредитованию точно так же будут определять и спрос, и цены. При дешёвой ипотеке даже изменение законодательства не повлечёт серьёзного оттока покупателей с рынка, но пока мы наблюдаем обратную ситуацию: ипотека дорожает, а вслед за ней растут и цены», — подчёркивает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.