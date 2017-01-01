Электронная очередь в краевую детскую больницу уменьшилась на четверть

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Врачи краевой детской больницы (ул. Баумана, 22) в минувшую субботу, 15 февраля, вышли на дополнительные приёмы, чтобы снизить количество желающих попасть на приём. По данным министерства здравоохранения Пермского края, это позволило дополнительно принять в выходной день 220 пациентов и уменьшить электронную очередь на 25%.

Такую акцию в текущем году КДКБ проводит во второй раз.



Для оказания своевременной медицинской помощи детям специалисты больницы проводят целый комплекс мер, пояснила заведующая краевым детским консультативно-диагностическим эндокринологическим центром Светлана Малимон. По словам медика, для этого проводятся выездные приёмы в территориях и дополнительно к работе привлекаются внешние врачи-совместители. Аналогичный дополнительный приём краевая детская больница проведёт в субботу, 16 марта.

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