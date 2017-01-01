Краевой минобр планирует ежемесячно добавить заслуженным директорам школ по 11,5 тыс. руб.

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Выходящие на пенсию руководители образовательных учреждений Пермского края могут ежемесячно дополнительно получать «меру социальной поддержки» в виде 11,5 тыс. руб. 21 февраля этот проект закона в первом чтении рассмотрят депутаты краевого Заксобрания.

19 февраля на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края проект был подробнее представлен и. о. министра образования Ларисой Сидоровой.

По её словам, надбавка затронет лишь тех директоров школ, лицеев и гимназий, которые имеют награды и звания, почётные губернаторские грамоты. В общем, внесли особый вклад в региональное образование.

Сидорова отметила, что ранее было лишь единовременное пособие при выходе на пенсию.

Кроме того, возможно, к этой категории будут добавлены и обычные учителя, имеющие те же звания и награды, а также руководители детских садов. До пленарного заседания эти вопросы будут обсуждены в рамках депутатской рабочей группы.

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