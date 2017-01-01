За выходные с улиц Перми вывезено порядка 40 тыс. кубометров снега

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Фото: Константин Долгановский

Задача №1, которая ставится перед подрядчиками, — усиленный вывоз снега. По прогнозам, в конце недели в городе может выпасть около 15 мм осадков, это порядка 33 см снега, сообщает пресс-служба администрации Перми.

По данным метеосайтов, с начала февраля в Перми выпало 44 мм осадков, это порядка 1 м свежевыпавшего снега. Такое количество осадков составляет 150% от месячной нормы.

По информации управления внешнего благоустройства администрации Перми, за выходные с улиц города на снежные полигоны вывезено 40 тыс. кубометров снега, с начала зимы — порядка 595 тыс. кубометров снега. В городе работают пять полигонов для складирования снега, для удобства вывоза снега из города они размещены в разных районах. В настоящее время сотрудники МУП «Полигон» специализированной техникой ведут работу по расчистке и уплотнению снега в связи с увеличением объёма вывезенного снега.

В связи с увеличением осадков подрядчики должны сосредоточиться на вывозке снежных валов с территории города, очистке парковочных и заездных карманов, тротуаров и пешеходных переходов. Также необходимо проводить обработку противогололёдными материалами с последующим прометанием во избежание образования наката.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил департаменту ЖКХ, районным администрациям и городской административно-технической инспекции усилить контроль за состоянием дворов, за уборкой снега и льда с крыш. В социальную сеть Instagram главе поступает большое количество жалоб на состояние придомовых территорий. Наибольшее количество обращений зафиксировано по Свердловскому, Мотовилихинскому и Орджоникидзевскому районам.

В настоящее время АТИ охватывает территорию Дзержинского, Ленинского и Свердловского районов Перми. Каждый район был разбит на участки, всего 24 участка. В марте сотрудники городской административно-технической инспекции смогут составлять протоколы за нарушение правил благоустройства.

Если у пермяков есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо звонить сначала в диспетчерскую управляющей компании или ТСЖ, если реакции не последовало, то в районную администрацию и в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края. Телефоны можно найти здесь.

Напомним, жители Перми могут сообщить о нарушениях нормативного состояния территории Дзержинского, Ленинского и Свердловского районов в сфере благоустройства по телефону 212-78-01 (режим работы АТИ: с 09:00 до 18:00 в понедельник — четверг, с 09:00 до 17:00 в пятницу, обед с 13:00 до 14:00).