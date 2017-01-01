В Перми собственник и арендаторы магазина-склада привлечены за эксплуатацию здания без разрешения

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Прокуратура Дзержинского района Перми привлекла к штрафам собственника (ИП Пономарёва Р.Г.) и арендаторов (ООО «Маугли» и ИП Ябурову А.В) магазина-склада на ул. Трамвайной, 14.

Как уточнили в краевой прокуратуре, пристрои к объекту эксплуатировались без обязательного разрешения на ввод в эксплуатацию, то есть фактически признаны самостроями.

Арбитражный суд Пермского края назначил общий штраф в сумме более 12 тыс. руб. Решение суда в силу пока не вступило.