Пермь — один из главных претендентов на проведение «Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ» в следующем году

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Фото: vtb-league.com

Пермь вошла в число четырёх городов-претендентов на проведение «Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ» в 2020 году. Об этом спортсообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента лиги Сергея Кущенко.

Окончательно город-победитель будет определён к майским праздникам.

По словам спортивного функционера, помимо Перми в список входят Казань, Краснодар и Москва.

Отметим, что «Матч всех звёзд — 2019» состоялся в минувшие выходные в Москве. Это был третий матч-шоу в истории лиги в формате игры «звёзды мира» против «звёзд России» (все участники матча должны выступать за команды «Единой лиги ВТБ»). Такие матчи предваряют различные конкурсы среди баскетболистов на точность ударов и красоту игровых элементов.

В прошлом году щоу прошло в Санкт-Петербурге, а в 2017 году — в Сочи. Дважды такие матчи выигрывали «звёзды России» и один раз — «звёзды мира».

Всего трое действующих на тот момент игроков «Пармы» приняли участие в таких играх. В 2018 году за Россию выступил Иван Ухов, за остальной мир — Коди Миллер-Макинтайр. В этом году за «звёзд мира» сыграл Рашард Келли.