Просроченные потребительские кредиты в Прикамье составляют 20% от общего объёма

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Национальное кредитное бюро (НБКИ) подвело итоги исследования по просроченным платежам (более 30 дней) по потребительским кредитам среди регионов России.

По итогам четвёртого квартала 2018 года, доля просроченных платежей в Пермском крае составила 20,3% от всех кредитных договоров. Это меньше, чем в первом квартале 2018 года (22,8%, снижение на 2,5%).

Среди регионов больше всего просрочек зафиксировано в Иркутской области — 28%. Меньше всего — в Ханты-Мансийском АО — 13,1%. Средняя доля по России составила 20,5%.

Напомним, ранее НБКИ опубликовало исследование по задолженностям платежей по кредитным картам по итогам четвёртого квартала 2018 года. В Прикамье доля просроченных платежей составила 18,7%.