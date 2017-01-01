Из-за ремонта ограничат движение в Мотовилихинском районе Перми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Схема ограничения движения Предоставлено пресс-службой администрации Перми

В Мотовилихинском районе Перми продолжатся работы по благоустройству ул. Крупской и Уральской. В связи с этим будет введено ограничение на движение транспорта.

С 10 марта начнутся работы по устройству канализации на ул. Крупской, поэтому с 10 марта по 10 апреля закроется полоса по нечётной стороне ул. Крупской. С 12 апреля будет закрыта полоса на чётной стороне.

С 17 апреля по 7 мая будет введено временное ограничение движения по ул. Уральской на участке от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки для установки бортового камня. Работы будут производиться с 10:00 на полосе движения в направлении центра города, в период с 16:00 до 19:00 не должны производиться на полосе движения в направлении из центра города для избежания заторов.

Кроме того, по проекту предусмотрено расширение полосы на ул. Розалии Землячки в районе примыкания к ул. Уральской. Поэтому с 25 апреля по 11 мая движение транспорта по ул. Розалии Землячки будет организовано по одной полосе. С 12 по 26 мая движение будет организовано по двум полосам.

Работы затронут и перекрёсток ул. Братьев Вагановых и Уральской. Поэтому с 9 по 12 мая будет введено ограничение движения по нечётной стороне ул. Братьев Вагановых в районе примыкания к ул. Уральской. С 10 по 12 мая будет закрыто движение для транспорта по чётной стороне в районе примыкания к ул. Уральской.