Взрывное устройство в пермской гимназии №17 не обнаружено

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Фото: Максим Анфалов

В пермской гимназии №17 в 11:30 закончена проверка сообщения о возможном минировании учебного заведения. Как отметили в министерстве территориальной безопасности, взрывных устройств обнаружено не было, пострадавших нет. Сейчас начат поиск злоумышленников.

Напомним, утром 18 февраля в гимназию отправлено сообщение о минировании учебного заведения. На место прибыли представители всех силовых структур, МЧС и скорая помощь. Все ученики и преподавательский состав были успешно эвакуированы.

За совершение преступления предусмотрена ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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