В Перми на маршрутах №7 и №34 могут сократить количество автобусов «Гортранс» пересмотрел условия торгов по двум городским маршрутам

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Несмотря на то что судебные заседания по маршрутам №7 «ПНИПУ» — «Микрорайон Верхняя Курья» и №34 «Площадь Дружбы» — «Микрорайон Новые Ляды» ещё не закончились (следующие заседания назначены на 3 марта), МКУ «Городское управление транспорта» объявило новые аукционы. Их итоги планируется подвести уже 28 февраля.

В новых аукционах, по сравнению с прошлыми, сократилось количество автобусов, работающих на маршруте: для маршрута №7 — с четырёх до трёх, а для маршрута №34 — с трёх до двух. По этим контрактам перевозчики будут работать всего полтора месяца — с 15 марта и по 30 апреля 2019 года, поэтому начальная цена контрактов по маршруту №7 составляет 757,4 тыс. руб., а по маршруту №34 — 1,37 млн руб.

Напомним, первый аукцион на маршруты №7, №34 и №60 МКУ «Гортранс» объявило 15 ноября. Действующие контракты по этим маршрутам заканчивались в 2018 году, поэтому власти Перми планировали с помощью этих торгов заключить новые договоры. Планировалось, что новые перевозчики будут предоставлять свои услуги до 31 марта 2019 года. Начальная цена контракта на осуществление пассажироперевозок по маршруту №7 составила 429,9 тыс. руб., а №34 — 2,4 млн руб. Согласно аукционной документации, на маршрут №34 требовалось три автобуса, а на №7 — четыре. Но 20 ноября после обращения перевозчиков Ленинский районный суд ввёл обеспечительные меры и приостановил аукционы.

В итоге, как сообщается на сайте госзакупок, до окончания срока подачи заявок на аукционы по маршрутам №7 и №34 никто не заявился, и 11 декабря «Гортранс» объявил торги повторно. Срок предоставления услуг сократился на один месяц. По сравнению с прошлыми аукционами начальная цена контрактов для маршрута №7 повысилась до 863,9 тыс. руб., а для маршрута №34, наоборот, снизилась до 1,53 млн руб. Однако перевозчики, считающие, что власти Перми занизили стоимость работ, обратились в Арбитражный суд Пермского края, и 19 декабря тот ввёл обеспечительные меры и на эти аукционы. В итоге, как сообщается на сайте госзакупок, на каждый из аукционов поступило по единственной заявке, но их признали не соответствующими требованиям.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться