В Перми эвакуирована гимназия №17

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Максим Анфалов

В Перми утром 18 февраля эвакуированы ученики гимназии №17 (ул. Ленина, 31). На месте находятся пожарные, полиция и скорая помощь. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что сообщений о пожаре или задымлении к ним не поступало.

Корреспондент «Нового компаньона», находящийся на месте событий со ссылкой на представителя одного из ведомств сообщил, что в школу пришло сообщение о заложенной бомбе, но никаких следов взрывного устройства не обнаружено.



Информацию о сообщении подтвердили в министерстве территориальной безопасности.

«Проведена эвакуация. Пострадавших нет», — добавили в минтербезе.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться