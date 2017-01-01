Игрок «Пармы» Рашард Келли стал одним из лучших в «Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ»

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Фото: vtb-league.com

Американский защитник баскетбольного клуба «Парма» Рашард Келли стал одним из лучших игроков прошедшего 17 февраля в Москве «Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ».

В составе «звёзд мира» он набрал 16 очков и совершил восемь подборов.

Отметим, в матче-шоу сошлись сборная легионеров, выступающих в лиге («звёзды мира»), с лучшими российскими игроками лиги («звёзды России»). Легионеры победили со счётом 118:115.