Instagram Максима Решетникова читают десять губернаторов

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На Instagram губернатора Пермского края Максима Решетникова подписаны десять губернаторов. Таковы результаты совместного исследования фонда «Петербургская политика» и телеграм-канала «Давыдов.Индекс».

Канал главы Прикамья занимает в этом рейтинге 12-е место. Лидерами рейтинга являются мэр Москвы Сергей Собянин (30 губернаторов-подписчиков), глава Татарстана Рустам Минниханов (23) и губернатор Московской области Андрей Воробьёв (23).

Напомним, что на минувшей неделе к Instagram-каналу губернатора Пермского края Максима Решетникова интерес в ходе дискуссии на форуме в Сочи проявил также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.