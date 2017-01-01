В Перми состоялся митинг против действующей власти края

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Сегодня, 17 февраля, в Саду камней состоялся митинг за отставку губернатора Максима Решетникова. Акция была согласована с властями Перми.

По оценкам наблюдателей, на митинг пришли чуть более 300 человек. При этом в процессе акции люди постепенно уходили, и к моменту оглашения резолюции митинга количество его участников значительно упало.

На митинг вышли люди, которые не согласны с закрытием Горнозаводской железной ветки, обманутые дольщики, фанаты закрытого футбольного клуба «Амкар», а также многодетные семьи. По итогам акции была принята резолюция, которая будет направлена в органы власти.