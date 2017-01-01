МЧС: Пожар в пермской девятиэтажке произошёл из-за небезопасной эксплуатации электрооборудования

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Предварительной причиной пожара в девятиэтажном жилом доме по ул. Плеханова, 70 стало нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. По факту пожара продолжается проверка, обстоятельства устанавливаются.

Напомним, сообщение о возгорании поступило вечером 16 февраля. В ликвидации приняли участие 47 человек и 18 единиц техники. Очаг возгорания находился в квартире на втором этаже. Площадь горения составила 25 кв. м. Пожар ликвидирован спустя 20 минут. Из-за сильного задымления из дома были эвакуированы 42 жильца, в том числе восемь детей. Пожар в девятиэтажке начался с прихожей одной из квартир. На кухне газовое оборудование не пострадало. В комнате, где и произошло возгорание, обнаружено тело 96-летней женщины.