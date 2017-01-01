У пермской компании обнаружено более 40 неоплаченных штрафов ГИБДД

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В отношении пермской компании ООО «Дортехинжиниринг» возбуждено более 40 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД на сумму более 90 тыс. руб.

В пресс-службе УФССП России по Пермскому краю сообщили, что в отношении 135 автотранспортных средств, относящихся к компании, вынесен запрет на регистрационные действия. Только после этого штрафы были полностью оплачены.

Кроме того, приставы назвали ещё одну местную организацию с крупными штрафами ГИБДД —ООО «Автомобили Баварии». Представители организации уже оплатили долг на сумму 57 тыс. руб. по 37 исполнительным производствам.

Что касается физических лиц, то рекордсменом последнего времени стал пермяк, который управляя автомобилем Lada Granta, умудрился «собрать» 43 исполнительных производства на сумму более 50 тыс. руб. плюс исполнительный сбор на 14 тыс. руб. Только постановление об аресте автомобиля заставило его оплатить все долги.