«Парма» проиграла ЦСКА при рекордной посещаемости и несколько раз ведя в счёте

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Фото: vtb-league.com

Пермский баскетбольный клуб «Парма» 15 февраля на домашней площадке уступил бессменному лидеру российского баскетбола ЦСКА в рамках «Единой лиги ВТБ». Итоговый счёт — 69:79.

Победа в Кубке России положительно повлияла на состоянии «Пармы», и она дала настоящий бой гранду. Справедливости ради отметим, что «армейцы» прибыли в Пермь без двоих игроков основной обоймы — Нандо Де Коло и Кори Хиггинса, которые накануне получили небольшие травмы. Но и без них столичная команда обладает сильным составом.

За ЦСКА была и турнирная ситуация: предпоследняя команда лиги принимала лидера. А также недолгая история взаимных матчей, в который все четыре победы одержали «армейцы», причём одна из них (относится к сезону 2016/17) вообще с неприличным отрывом в 61 очко.

Тем не менее матч получился захватывающим и одним из лучших с участием «Пармы» нынешнего сезона. Достаточно сказать, что половина игры завершилась с преимуществом ЦСКА всего лишь в одно очко.

Но на большие подвиги хозяев не хватило. Благодаря более высокому индивидуальному мастерству «армейцы» одержали пусть не разгромную, но всё же уверенную победу. Решающей стала третья четверть, когда Родригес и Клайберн «нажали на кнопку» и позволили своей команде совершить рывок в счёте, который в итоге оказался непосильным для пермской команды.

Несмотря на это, к заслугам «Пармы» можно отнести две из четырёх выигранных четвертей матча. А также тот факт, что лидерство в счёте переходило от команды к команде шесть раз (в основном в первой половине матча). В самом начале третьей четверти пермяки даже вели четыре очка. С другой стороны, гости достигали преимущества в 18 очков, но игроки «Пармы» смогли его сократить.

Фото: vtb-league.com

Ещё одна важная деталь — организаторы насчитали на трибунах УДС «Молот» 6399 зрителей. И это рекорд посещаемости всей лиги в рамках нынешнего сезона.

Лучшими у «Пармы» были Эйгирдас Жукаускас (14 очков + 4 перехвата), Иван Лазарев (11 очков), Кен Браун (10 очков + 6 передач).

Вячеслав Шушаков, и.о. главного тренера «Пармы»:

— В первую очередь, хотел бы выразить слова благодарности нашим болельщикам, которые в невероятном количестве пришли поддержать команду. Стоит отметить, что на Кубке России наши парни отдали большую часть сил, и получилось так, что в этом составе, так же как перед кубковой игрой, мы готовились вместе два дня. Второй очень важный момент —мы сделали ставку на защиту. Был определённый план, который работал в первой, второй и четвёртой четвертях, но сразу после большого перерыва соперник забил много простых мячей из-под кольца — именно эти попадания мы должны были исключить. В итоге за счёт этих игровых моментов ЦСКА смог укрепить свой задел по очкам.

Несмотря на достойную игру, пермяки с этим поражением остались на 13-м месте в турнирной таблице. После 16 проведённых матчей в активе «Пармы» три победы и 13 поражений.

Следующий домашний матч пермяки проведут опять на домашней площадке. В среду, 27 февраля, они принимают казахстанскую команду «Астана», которая расположилась на пятой строчке в турнирной таблице.