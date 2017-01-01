 «Тем, кто отвисает» 

Плюсануть
Поделиться

Делегация Пермского края приняла участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. Ключевым событием форума, безусловно, стала дискуссия главы региона с председателем правительства Дмитрием Медведевым в рамках панельного заседания «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции». Максим Решетников был одним из спикеров, он сидел в «президиуме» по правую руку от премьер-министра.

По итогам панельной дискуссии с вице-премьером Медведевым глава региона попал в топы всех федеральных СМИ, в том числе в новости на «Первом канале». В московской повестке это общение выглядит так, как будто Медведев жёстко ставил Решетникова на место. По факту всё было совсем не так.

Решетникову дважды аплодировали зрители дискуссии.

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

форум Максим Решетников Дмитрий Медведев власть и политика