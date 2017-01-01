«Тем, кто отвисает»

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Делегация Пермского края приняла участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. Ключевым событием форума, безусловно, стала дискуссия главы региона с председателем правительства Дмитрием Медведевым в рамках панельного заседания «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции». Максим Решетников был одним из спикеров, он сидел в «президиуме» по правую руку от премьер-министра.

По итогам панельной дискуссии с вице-премьером Медведевым глава региона попал в топы всех федеральных СМИ, в том числе в новости на «Первом канале». В московской повестке это общение выглядит так, как будто Медведев жёстко ставил Решетникова на место. По факту всё было совсем не так.

Решетникову дважды аплодировали зрители дискуссии.