«Кластер безопасности» в школах и детских садах региона будет расширен Также в него могут включить больницы и поликлиники

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Власти Пермского края намерены тиражировать экспериментальный проект по созданию «кластера безопасности» школ и детских садов, в рамках которого в учреждениях усилены меры безопасности, а функции охраны переданы одной организации. В кластер могут включить также больницы, сообщил в интервью ТАСС губернатор Пермского края Максим Решетников.

Так называемый кластер безопасности начал работать в пермских школах и детских садах с 1 сентября. В проект вошли школы №55, №111, «Мастерград» и «Мультипарк», а также детские сады №203, №407, «Конструктор успеха» в микрорайонах Пролетарском, Железнодорожном и Акуловском.

Суть проекта заключается в комплексном подходе: за физическую охрану и техобслуживание учреждений отвечает один подрядчик, а не разные организации, как это было ранее. Сигнал тревожной кнопки и видео со всех камер наблюдения поступают в единую диспетчерскую службу, что позволит эффективнее контролировать системы безопасности и быстрее реагировать на нештатные ситуации. Кроме того, учреждения дополнительно оснастили видеокамерами, системой распознавания лиц, на входе на территорию учебных заведений появилась пропускная система, в школах установили турникеты, пройти которые можно только с персональной электронной картой.

«Мы в экспериментальном режиме летом взяли кластер школ и детских садов и изменили несколько моментов (в области безопасности). В любом случае, это ощутимо другой уровень безопасности. Сейчас стоит вопрос о тиражировании проекта. Наш следующий этап — включить краевые учреждения, чтобы больница или поликлиника, которая в этом квартале работает, охранялась той же охранной компанией, которая в микрорайоне работает», — сказал в интервью изданию Максим Решетников.

Он уточнил, что сейчас возникают сложности в связи с необходимостью оснащения учреждений. Летом на оснащение участников кластера было направлено порядка 7 млн руб. Кроме того, так как школы и больницы финансируются из бюджетов разных уровней (муниципального и краевого), пока нет законодательного механизма проведения совместных торгов для определения единой охранной компании, которая бы занималась обеспечением безопасности и в образовательных учреждениях, и в медицинских. «Мы ищем способы, как это можно преодолеть», — пояснил губернатор.

Как пояснили Newsko в городском департаменте образования, сейчас рано говорить о результатах эксперимента: они будут проанализированы и обнародованы по результатам 2018/19 учебного года. «Но уже сейчас по внутренним показателям можно судить об успехе пилотного проекта», —подтверждают слова главы региона в ведомстве.

Сейчас нет окончательного решения по охвату растущего кластера, говорят в департаменте. Наиболее вероятным вариантом на сегодня является тиражирование на два района города. Вероятно, что в каждом из районов будет объявлена конкурсная процедура, в результате которой появится один подрядчик на весь район. Это связано с территориальной доступностью и скоростью прибытия на место происшествия групп быстрого реагирования.