Ремонт региональной автомобильной дороги Частые — Бабка в Частинском районе продолжится

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Автомобильная дорога Частые — Бабка передана из муниципальной в региональную собственность в мае 2018 года в крайне неудовлетворительном состоянии. Причина — отсутствие нормативного содержания, сообщает пресс-служба краевого минтранса.

Длительное время не производилась расчистка водоотводных канав, не восстанавливался их профиль, не проводились регламентные работы по восстановлению профиля проезжей части и обочин, в связи с чем не был обеспечен водоотвод с дороги. Вода начала накапливаться в конструкции дорожной одежды.

Подрядчик ЗАО «Перминжельстрой», с которым КГБУ «Управление автомобильных дорог Пермского края» заключило договор на выполнение работ по ремонту участка данной дороги от км 13+300 до 054+674, уже выполняет работы на этом же дорожном объекте — проводит реконструкцию дороги на участке от 0 до 13 км. Здесь первые 6 км уже получили асфальтобетонное покрытие. Следующие 7 км «оденутся» в асфальт в 2019 году. До этого данный участок был, как и вся дорога, с переходным типом покрытия.

Выиграв очередной аукцион на сумму 233 млн 60 тыс. руб., на следующих более чем 20 км компания будет выполнять ремонтные работы. Прежде всего, будет отремонтировано основание дороги, укреплены обочины. Также, согласно техническому заданию, подрядчик должен провести работы по восстановлению профиля водоотводных канав и русел у водопропускных труб до проектных параметров.

Дорожное полотно с переходным типом покрытия также будет отремонтировано за счёт укладки дополнительного слоя из ПГС с послойным уплотнением. Откосы и полосы отвода будут расчищены от кустарника и мелколесья.

Дорога обеспечивает круглогодичную транспортную доступность к населённым пунктам в Частинском районе, а также выезд в соседний регион — Удмуртскую Республику.

Работы будут завершены в течение 2019 года.