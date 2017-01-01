Пермская делегация начала работу на Российском инвестиционном форуме

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Сегодня, 14 февраля, на Российском инвестиционном форуме — 2019 (РИФ) в Сочи начал работать стенд Пермского края, сообщает пресс-служба главы региона.

На стенде в формате мультимедиа представлены значимые для развития региона проекты, которые могут заинтересовать инвесторов. Гости стенда могут ознакомиться с планами по благоустройству краевого центра «Пермь — 300 лет на Каме», проектами «Строительство современного микрорайона «Любимов» в правобережной части города Березники», «Создание автоматизированной линии глубокой переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ) и производства жёсткой упаковки» ООО «Упакс-Юнити», а также с третьим по величине в России технопарком высоких технологий городского типа MORION DIGITAL.

На форуме Пермский край представляет делегация во главе губернатором Максимом Решетниковым, в состав которой вошли представители власти и бизнеса.

Главная цель пермской делегации — представить свой потенциал и заручиться поддержкой федеральных коллег.

«Пермский край ежегодно представляет свои проекты на Российском инвестиционном форуме. В этом году мы представлены мощной командой, с нами приехало много представителей предприятий, которые будут подписывать соглашения, некоторые приехали презентовать свои продукты. Кроме того, запланирован ряд встреч с федеральными министрами относительно развития региона, — пояснил министр экономического развития Прикамья Максим Колесников. — Наша цель — презентовать вектор развития Пермского края и получить поддержку инициатив на федеральном уровне».

Ожидается, что пермской делегацией будет подписано порядка 10 соглашений. Все они направлены на развитие промышленности и экономики края и привлечение инвестиций в Прикамье.