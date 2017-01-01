Из-за пожара в колясочной в больницу доставлен полуторагодовалый ребёнок

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Пожарные расчеты прибыли на место пожара

Фото: МЧС России по Пермскому краю

В Перми в жилом доме на Серебрянском проезде ориентировочно в 21 час 13 февраля произошёл пожар в помещении колясочной на первом этаже.





Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, площадь горения составила 10 кв. м. До прибытия пожарных часть жителей самостоятельно эвакуировались. С помощью пожарных были выведены на улицу ещё 22 человека, в том числе два ребёнка. Но в результате происшествие полуторагодовалого малыша пришлось госпитализировать.





Ликвидация возгорания заняла около 10 мин. Всего в тушении и эвакуации приняли участие 21 человек личного состава и шесть единиц техники. Причина возгорания пока не установлена.