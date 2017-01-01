Собственника ЗУМК обвиняют в уклонении от уплаты налогов

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Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей компаний, входящих в ГК «Западно-Уральский машиностроительный концерн». Как сообщает прокуратура Пермского края, обвиняемыми по делу проходят собственник холдинга Александр Поздеев, главных бухгалтер и директор входящих в группу компаний ООО «ПО ГШМ» и ООО «Литмашпро М».

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. а ч. 2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налога на прибыль организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное в крупном размере), ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

По версии следствия, собственник холдинга, являясь одновременно директором ООО «ЗУМК —Инжиниринг» совместно с главным бухгалтером с 2013 года по 2016 год, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонились от уплаты налогов на сумму более 20 млн руб.

Также одному из обвиняемых инкриминируется сокрытие прибыли, в счет которой должна возмещаться задолженность. Размер сокрытых средств составил более 10 млн руб. Также в период с декабря 2016 по апрель 2017 года сотрудникам ООО «ПО ГШМ» и ООО «Литмашпро М» не выплачивалась зарплата. В результате перед более чем 320 работниками сформировалась задолженность на сумму более 22 млн. рублей.

Уголовные дела по фактам невыплаты заработной платы возбуждены по материалам прокурорских проверок.