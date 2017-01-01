Пермский край попал в число лидеров по темпам увеличения прямого долга по итогам 2018 года

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Пермский край попал в число регионов-лидеров по темпам увеличения прямого долга по итогам прошедшего 2018 года. Это свидетельствует из исследования, обнародованного рейтинговым агентством «Эксперт».

Пермский край с показателем 3,3%, или 600 млн руб., занимает восьмое место в списке регионов с ростом прямого долга.

Эксперты агентства считают, что столь небольшой показатель — свидетельство управляемости процесса: «Более того, у Пермского края бюджет был исполнен с небольшим профицитом, поэтому рост долга краевого бюджета — временное явление, обусловленное управлением ликвидностью в период январских каникул: в предыдущие годы, в течение января-февраля Пермский край, как правило, полностью погашал рыночный долг, который был привлечён в конце декабря».

Наибольший прирост прямого долга по итогам года отмечен у Московской области, Хабаровского края и Мордовии.