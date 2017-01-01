Презентацию нового дома от АО «ПЗСП» посетили более 600 человек

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9 февраля во Дворце им. Кирова состоялась презентация нового дома от АО «ПЗСП» по ул. Костычева, 32 в микрорайоне Пролетарский, на которой побывало рекордное количество посетителей — более 600 человек.

Такого количества участников на подобных мероприятиях в Перми ещё не было никогда. Успех, с которым прошла презентация, подтверждает большую востребованность ПЗСП как надёжного застройщика, и конечно, подчёркивает статус микрорайона Пролетарского. Это отличный район с развитой инфраструктурой, где созданы все условия для комфортной жизни.

ПЗСП строит современное, комфортное жильё, соответствующее всем ожиданиям покупателей, поэтому пермяки активно интересуются возможностью приобрести квартиры от надёжного застройщика. Презентация, на которой были забронированы практически все квартиры в доме на ул. Костычева, 32, является тому подтверждением, отмечают в компании.

Отметим, что строительство 10-этажного дома на ул. Костычева, 32 началось в прошлом году, на строительной площадке ведутся активные работы. В настоящее время построено уже пять этажей будущего дома. Покупатели могут своими глазами наблюдать, как растёт дом. Закончить строительство планируется в конце этого года.

Более подробная информация — по телефону горячей линии 8-800-300-7977. Застройщик: ООО «Спецстрой Костычева, 32». Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф.

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