«Парма» получит миллион рублей за победу в Кубке России

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Баскетбольный клуб «Парма» получит 1 млн руб. в качестве призовых за победу в Кубке России. Об этом сообщил руководитель департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола Никита Моргунов.

Напомним, в минувшее воскресенье «Парма» в финале обыграла БК «Нижний Новгород» со счётом 73:67.

Финалист кубка получит 500 тыс. руб. Занявший третье место БК «Новосибирск» — 300 тыс. руб. Занявший четвёртое место БК «Спартак» (Санкт-Петербург) — 200 тыс. руб.

Отметим, что бюджет клуба на этот год составляет ориентировочно 217 млн руб. Из них 60 млн руб. выделяет бюджет Перми, 70 млн руб. — бюджет Пермского края, спонсорская помощь компании «Т Плюс» составляет 60 млн руб., «ЭР-Телеком» — 10 млн руб.

При этом общий клубный бюджет остаётся одним из самых небольших среди команд-участниц «Единой лиги ВТБ».