«Парма» во второй раз в своей истории выиграла Кубок России В финале пермяки обыграли хозяев из БК «Нижний Новгород» – 73:67

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» 10 февраля выиграл финальный матч Кубка России у хозяев решающей стадии турнира — БК «Нижний Новгород». Игра проходила в концертно-развлекательном комплексе «Нагорный». Итоговый счёт – 73:67.

Вопреки прогнозам многих специалистов, большая часть матча осталась за пермяками, которые только увеличивали своё преимущество. Третья четверть матча закончился с максимальным отрывом «Пармы» в счёте — в 17 очков.

Казалось, дело почти сделано, но решающая 10-минутка осталась полностью за нижегородцами. За две минуты до конца игры отрыв в счёте был почти отыгран и составлял всего два очка. В этом отрезке у «Пармы» мало что получалось, игроки постоянно теряли мячи, а хозяева, наоборот, бросили все оставшиеся силы. И небезуспешно. Замаячил грандиозный «камбэк», который эта же команда устроила недавно в пермском УДС «Молот», когда в рамках «Единой лиги ВТБ» сумела уверенно выиграть у «Пармы», проигрывая те же 17 очков.

Но на этот раз работа над ошибками принесла свои плоды: «Парма» всё же не рассыпалась окончательно, а взяла себя в руки в самые решающие моменты. Ключевые очки, после которых стало понятно, что пермская команда не упустит победу, принесли Глеб Шейко и Александр Винник. Итог — выигрыш финала с преимуществом шесть очков.

Лучшими по статистике у «Пармы» оказались (напомним, в Кубке России могут принимать участие только игроки с российским паспортом): Александр Платунов (17 очков), Константин Буланов (13 очков + 7 подборов), Глеб Шейко (12 очков), Николай Жмако (11 очков + 6 подборов).

Таким образом, «Парма» второй раз в своей недолгой истории выиграла Кубок России. Впервые им это удалось в 2016 году, когда решающие матчи проходили в Перми, а в финале был повержен «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Ближайший матч пермяки проведут уже в чемпионате «Единой лиги ВТБ» на домашней арене. В пятницу, 15 февраля, в гости к «Парме» пожалует многократный чемпион России и лидер нынешнего сезона московский ЦСКА. Начало матча – в 19:30.