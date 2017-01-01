«Парма» вышла в финал Кубка России по баскетболу

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» уверенно выиграл полуфинальный матч на Кубок России у БК «Новосибирск» - 76:59. Игра прошла 8 февраля в Нижнем Новгороде, который в этом году принимает финальную часть турнира.

Пермяки выиграли три из четырёх четвертей матча, а в одной из них (третьей) показали одинаковый результат с соперником.

Ключевой оказалась вторая четверть, в которой сибиряки смогли набрать всего восемь очков против 19 у «Пармы».

Лучшими у пермской команды (а в Кубке России имеют права принимать участие только игроки с российским паспортом) стали: Буланов (16 очков), Винник (15 очков + 12 подборов), Лазарев (15 очков), Платунов (10 очков +9 подборов+7 результативных передач).

Вячеслав Шушаков, и. о. главного тренера «Пармы»:

- Большая благодарность моим игрокам. Мы работали всего два с половиной дня (после отставки уже экс-главного тренера Николайса Мазурса, - ред.), но они сами знали, что делать, расставили акценты в обороне. Нападение и так у нас хорошее, оставалось только хорошо отзащищаться против определенных игроков. Сказывался ли уровень Единой лиги ВТБ? Наверное, да. У нас по сравнению с Суперлигой другой уровень давления, другие скорости, другие требования на тренировках. Конечно, это помогает игрокам стать лучше.

В воскресенье, 10 февраля, в финале «Парма» сыграет с хозяевами турнира – БК «Нижний Новгород». Начало – в 17:00 по пермскому времени.

Напомним, в 2016 году пермяки уже выигрывали этот турнир, одолев в финале питерский «Зенит». Тогда полуфинальные и финальный матч проходили в Перми.