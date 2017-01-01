«Единая Россия» обратилась в Следственный комитет за разъяснениями по поводу избиения ветерана ВОВ

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Сегодня, 8 февраля, региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», руководитель Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пермском крае Александр Бойченко обратился в следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю за разъяснениями по факту применения насилия в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Координатор считает, что насильственные действия в отношении пожилых людей недопустимы и берет ситуацию на контроль.

В настоящее время следственные органы по Пермскому краю по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбуждены уголовные дела по факту избиения ветерана и перепродажи его квартиры.

По официальной информации СУ СК РФ по Пермскому краю сейчас по этим уголовным делам допрашиваются свидетели, потерпевшие, проводятся осмотры мест происшествий, обыски в офисе микрокредитной компании, изымается документация, касающаяся сделок с квартирой потерпевших. По уголовным делам задержаны в качестве подозреваемых четыре человека, имеющих отношение к произошедшим событиям, связанным с отчуждением квартиры. Выясняются роль и мотивы действий каждого из них. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Также в министерстве социального развития Пермского края пояснили, что ветеран ВОВ вместе со своей дочерью находятся на контроле ведомства, которое также отслеживает ситуацию и готово оказать пожилым людям необходимую поддержку.

О ситуации с обманом и избиением ветерана Великой Отечественной войны ранее писал «Новый компаньон»

Источник — партия «Единая Россия»