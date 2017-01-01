В Перми возбуждены уголовные дела по факту отчуждения квартиры и применения насилия к ветерану ВОВ

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Следственные органы СК РФ по Пермскому краю по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина инициировали передачу материалов уголовного дела по факту мошенничества экстрасенсорной организации и проверок по факту причинения травм 90-летнему ветерану, а также отчуждения коллекторами квартиры в Пермском крае из органов внутренних дел в производство следственных органов Следственного комитета.

В июне 2018 года жительница Перми обратилась на сайт якобы экстрасенсорной помощи «Возрождение» с целью лечения астмы. В ходе диагностики и мнимого лечения в течение августа 2018 года женщина частями перевела мошенникам в общей сложности не менее 1,5 млн руб.

По полученным материалам проверок по факту мошеннических действий представителей АО «Микрокредитная компания «Клок Хаус» и самоуправства следственными органами СК России по Пермскому краю были незамедлительно возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство с применением насилия). Также СУ СК России по Пермскому краю продолжает расследование в отношении экстрасенсорной организации по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Позже введённая в заблуждение представляющимися экстрасенсами в целях поиска средств для оплаты их фиктивных услуг женщина обратилась в АО «Микрокредитная компания «Клок Хаус». В период с 3 августа по 3 сентября 2018 года представители компании «Клок Хаус», вводя женщину в заблуждение и злоупотребляя её доверием, под предлогом заключения договора денежного займа, обеспеченного ипотекой, фактически заключили с ней договор купли-продажи принадлежащей ей квартиры на сумму 1,4 млн руб., выплатив ей лишь 450 тыс. руб.

После этого представители перепродали квартиру третьим лицам, то есть мошенническим путём завладели ею. 29 января 2019 года неустановленные лица, угрожая применением насилия к женщине и применяя насилие в отношении её престарелого отца, произвели переустановку входной двери и запорных устройств в их квартире, тем самым воспрепятствовав законному праву потерпевших на вход и проживание в квартире, причинив им тем самым существенный вред.

В настоящее время по всем указанным уголовным делам допрашиваются свидетели, потерпевшие, проводятся осмотры мест происшествий, обыски в офисе микрокредитной компании, изымается документация, касающаяся сделок с квартирой потерпевших.

По уголовным делам задержаны в качестве подозреваемых четыре человека, имеющих отношение к произошедшим событиям. Выясняются роль и мотивы действий каждого из них. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.