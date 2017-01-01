Расходы краевого бюджета на строительство обхода Чусового вырастут на 261,4 млн руб. Стоимость объекта увеличилась из-за корректировки проектной документации и необходимости укрепления оползневого склона

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Строительные работы на обходе Чусового

Фото: Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в Законодательное собрание поправки о внесении изменений в бюджет на 2019—2021 годы. Законопроект планируется рассмотреть сразу в двух чтениях в ходе февральского пленарного заседания.

Поправки предлагают увеличение на 645,6 млн руб. расходов на совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края: 200 млн руб. направят на ремонт дорог регионального и муниципального значения (20,5 км), 184,2 млн руб. — на капремонт и ремонт дорог местного значения (58 км), а оставшиеся 261,4 млн руб. пойдут на выполнение дополнительных работ при строительстве обхода Чусового.

В финансово-экономическом обосновании сказано, что из-за корректировки проектной документации и необходимости укрепления оползневого склона сметная стоимость строительства обхода Чусового увеличилась на 413,2 млн руб. Треть суммы, 151,8 млн руб., возьмут из субсидии, выделенной краю в 2018 году на стратегические дорожные объекты из федерального бюджета. Остальные 261,4 млн руб. — из бюджета края.

В пресс-службе минтранса «Новому компаньону» пояснили, что об оползневом склоне им стало известно ещё летом прошлого года. Все дополнительные работы будут выполняться в рамках проекта, и на сроках ввода в эксплуатацию объекта это никак не отразится.

Напомним, в рамках реализации проекта по строительству автодороги «Обход Чусового» планируется построить два моста и путепровод через железную дорогу. Общая стоимость работ превышает 2 млрд руб. Финансирование ведётся из федерального и краевого бюджетов. Все работы планируется закончить в этом году.