В 2018 году «Азот» инвестировал в развитие производства более 2 млрд руб.

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Фото: пресс-служба предприятия

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подвёл итоги работы за 2018 год. Их озвучил директор предприятия Андрей Семенюк на пресс-конференции.

2018 год стал для предприятия рекордным. Впервые компания «УРАЛХИМ» инвестировала в развитие производственной площадки более 2 млрд руб. Из них в ремонты — более 700 млн руб., в обновление оборудования — 1 млрд 300 млн руб.

Цех №5 неконцентрированной азотной кислоты перевыполнил производственную программу и выпустил 1 млн 224 тыс. т продукции. Рекорд удалось поставить благодаря грамотному внедрению инвестиционных проектов, а также слаженной работе коллектива. Предприятием отгружено рекордное количество сыпучей продукции, в том числе азотных удобрений. Этот показатель достиг 2 млн т.

По итогам прошедшего года, рост производительности труда составил 3,3% по сравнению с 2017 годом. В целом за последние пять лет производительность труда увеличилась на 12,4%.

Одним из главных факторов стал прирост товарного выпуска производства на 3,9% по сравнению с фактом 2014 года за счёт реализации инвестиционных проектов, сокращения внеплановых остановок. Средняя заработная плата в 2018 году составила 59,3 тыс. руб., что на 8% выше, чем в 2017 году.

На природоохранную деятельность в 2018 году филиал «Азот» затратил более 125 млн руб. Наиболее значимые мероприятия связаны с модернизацией цехов.

Кроме этого, в прошлом году завод поделился опытом экологического волонтёрства на краевом форуме «В гармонии с природой» и получил Благодарственное письмо министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Перед пресс-конференцией журналисты побывали на производственной площадке и осмотрели обновлённые бытовые помещения, комнаты приёма пищи, капитально отремонтированный медпункт. Побывали и в кабинете начальника смены цеха электроснабжения, в котором после ремонта установили систему видеонаблюдения, позволяющую в реальном времени видеть и анализировать ситуацию внутри подстанций.

Фото: пресс-служба предприятия

Директор филиала «Азот» Андрей Семенюк поделился и планами на 2019 год. Отвечая на вопросы журналистов, он, в частности, рассказал о приоритетных проектах. Например, 65 млн руб. запланировано на техническое перевооружение средств АСУТП и КИПиА в отделении А цеха №5 неконцентрированной азотной кислоты. Андрей Семенюк подчеркнул, что цифровые технологии в целом для производителей минеральных удобрений не являются новшеством, системы управления они давно внедряют и устанавливают на своих агрегатах. Проект по техническому перевооружению АСУТП позволит усовершенствовать автоматическую систему управления технологическими процессами. Что касается организационных инструментов в системе цифровизации, специалисты предприятия также внимательно анализируют тенденции и возможности применения.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Главный итог 2018 года — это стабильное функционирование предприятия. Проведена большая работа в рамках капитальных ремонтов. Это позволило выполнить производственный план и увеличить производительность труда. При этом большое внимание мы уделили улучшению условий труда, расширению возможностей для учёбы и отдыха членов трудового коллектива. В 2019 году планируется также большой объём мероприятий по обновлению основных фондов предприятия и проведение необходимых капитальных ремонтов. Бюджет на эти цели составит 2 млрд 300 млн руб.

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»