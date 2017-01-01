Проектированием съезда к микрорайону Чусового «Дальний Восток» займётся пермская компания Цена контракта составит 6,9 млн руб.

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Фото: www.takman.ru

Вчера, 7 февраля, Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края подвело итоги конкурса на разработку проектной и рабочей документации для строительства съезда с автомобильной дороги «Обход Чусового» к микрорайону «Дальний Восток». Этот съезд должен разгрузить транспортный поток, проходящий по территории Чусового, обеспечить подъезд к горнолыжному курорту «Такман» и транспортную доступность северной части города.

Начальная цена контракта составляла 7,2 млн руб. Заявки на участие в конкурсе прислали две компании: пермское ООО «Уралстройпроект» и липецкое ООО «ЛИТЦ». Первая компания предложила выполнить работы за 6,995 млн руб., а вторая — за 5,5 млн руб. Так как заявки на участие в конкурсе оценивались не только по цене договора, но и по квалификации участника, наличию у компании опыта проведения похожих работ и штатных специалистов определённого уровня квалификации, победу отдали пермской компании.

Проектную документацию нужно разработать до 13 июня 2019 года. В техническом задании говорится, что протяжённость участка строительства составит ориентировочно 1,2 км. Предполагается, что этот съезд будет состоять из двух частей: однополосного съезда с обхода Чусового и однополосного въезда на него.