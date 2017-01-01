Сервис наблюдения за дорогами стал доступен для всех жителей края

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

С четверга, 7 февраля, информация аналитической системы управления дорогами и транспортом Пермского края стала доступной для всех жителей региона. Ознакомиться с работой сервиса можно на портале «Управляем вместе». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Весь объём данных с комплексов видеофиксации, пунктов весогабаритного контроля, видеокамер и метеостанций с ГЛОНАСС-устройств уборочной техники собирается в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» (ЦБДД).

Система уже отображает изображение с камер на региональных дорогах, погодные условия и уборку дорог от снега. Кроме того, в единое информационное пространство центра будут интегрироваться системы «Безопасный город», реестр легального таксомоторного транспорта, который позволит контролировать обслуживание жителей службами такси.

До конца 2019 года будут установлены ещё 10 комплексов автоматического весогабаритного контроля, а также 56 стационарных комплексов фотовидеофиксации, 10 из них — с возможностью распознавания характера перевозимого груза.

Краевая система видеонаблюдения состоит из 423 видеокамер, расположенных в восьми городах в 97 местах установки. В г. Перми в 26 местах массового скопления людей установлено 150 видеокамер. Информация с видеокамер г. Перми выводится на видеостену диспетчерского центра МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», на видеостену и мониторы сотрудников ЦБДД, ГУ МВД России по Пермскому краю и УФСБ России по Пермскому краю, в городах края — на мониторы сотрудников территориальных органов полиции, в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

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