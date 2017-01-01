К концу 2019 года все ФАПы Прикамья оснастят Wi-Fi

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ФАП

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Об этом было заявлено в четверг, 7 февраля, на заседании правительства Пермского края, сообщили в пресс-службе главы региона.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— В сельской местности живёт почти четверть населения края. И конечно, задача номер один — чтобы эти люди имели доступную, качественную медицинскую помощь вне зависимости от того, насколько далеко они живут. В первую очередь основа такой медицинской помощи — это развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Сейчас в Прикамье работают 638 фельдшерско-акушерских пунктов и 79 врачебных амбулаторий (ВА). В прошлом году было установлено 26 новых ФАПов и ещё три установили взамен ветхих. В 2019 году будет построено ещё 72 (из них 25 новых и 47 — взамен ветхих), а также 13 амбулаторий. Кроме того, предполагается, что к 2021 году все ветхие здания ФАПов будут отреставрированы.

За последние два года фельдшерско-акушерские пункты по всему региону активно подключали к высокоскоростному интернету: на сегодня к сети подключены больше половины всех ФАПов в крае. В 2019 эту работу планируют продолжить и обеспечить интернетом все ФАПы (из 638 осталось подключить 290 ФАПов).

Благодаря оснащению фельдшерско-акушерских пунктов интернетом у фельдшеров появилась возможность вести медицинскую карту пациента в электронном виде, назначать консультацию узкого специалиста по видеосвязи, заказывать забор биоматериала для проведения анализов, выписывать льготный рецепт или больничный, а при необходимости очного осмотра — записывать пациента на приём к врачу. Результаты всех обследований пациента фельдшер получает также удалённо — в единой информационной системе. Сам пациент получил дистанционный доступ к своей медицинской карте, может записываться на приём к врачу через интернет.

На возведение и ремонт ФАПов в Пермском крае в 2018—2019 годах предполагается направить 214 млн руб. Из них 85 млн руб. — из федерального бюджета, 129 млн руб. — из краевого.