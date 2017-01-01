Мария Коновалова официально стала депутатом ЗС Прикамья

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Мария Коновалова

Фото: Константин Долгановский

Сегодня на заседании Избирательной комиссии Пермского края принято решение о передаче вакантного мандата и регистрации в качестве избранного депутата Законодательного cобрания Пермского края Марии Коноваловой.

Мандат освободился после перехода Александра Борисова на должность заместителя председателя правительства — министра территориального развития Пермского края. В 2016 году его избрали по спискам партии «Единая Россия» по региональной группе №16 (Губахинская).

Избирком принял решение о передаче вакантного мандата следующему кандидату 16-й региональной группы Марии Коноваловой, учитывая предложение президиума регионального политсовета «Единой России». Марии Коноваловой вручено удостоверение избранного депутата.