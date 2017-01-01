Для Перми закупят 30 новых низкопольных трамвайных вагонов

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Фото: Константин Долгановский

По итогам 2018 года, пассажиропоток трамваев составил 33,4 млн человек. Это на 9 млн больше, чем годом ранее. Предполагается, что благодаря планируемому развитию этого приоритетного вида транспорта пассажиропоток с годами будет расти.

Разработанный в Перми проект новой транспортной модели направлен на развитие трамвайной сети.

Именно трамваи станут опорным видом транспорта не только центральной части города, но и других районов. Так, в ближайшие годы планируется закупка около 30 новых современных низкопольных вагонов, оснащённых системами отопления, кондиционирования и видеонаблюдения.

Также трамвайную сеть планируется развивать за счёт строительства новых трамвайных путей на ул. Революции и в микрорайоне Парковом. Поэтапно проводится и обновление действующей инфраструктуры. За последние несколько лет были реконструированы трамвайные пути и контактная сеть на улицах Героев Хасана, Максима Горького, на Северной дамбе, а также на улице Уральской, где капитальный ремонт планируется продолжить до микрорайона Висим.

Отдельно стоит отметить, что в прошедшем году в электротранспорте внедрили систему безналичной оплаты проезда. С июля по декабрь 2018 года в трамваях ею воспользовались порядка 600 тыс. пассажиров. Напомним, пока система работает в тестовом режиме.

Источник — пресс-служба администрации Перми