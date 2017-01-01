За водителями автобусов и уборочной техники проследят с помощью облачного сервиса Власти Прикамья объявили аукцион на предоставление инструмента для мониторинга движения транспорта

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Фото: Константин Долгановский

Министерство информационного развития и связи Пермского края объявило аукцион на оказание услуг по мониторингу транспорта Пермского края путём предоставления доступа к облачному сервису. Начальная цена контракта составляет 25 млн руб. Услуги требуется предоставлять с даты заключения госконтракта по 7 декабря 2020 года.

В техническом задании сказано, что к сервису планируется подключить транспортные средства органов местного самоуправления и государственной власти Пермского края, их подведомственных учреждений, подрядных организаций, а также хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок.

Это поможет минтрансу осуществлять контроль и делать оценку работы подрядных организаций и перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров на автобусных маршрутах, на основе данных о выполнении или невыполнении плановых рейсов и соблюдении утверждённой схемы и расписания движения.

Требуется, чтобы сервис обеспечивал одновременный мониторинг до 5 тыс. единиц техники и обновлял информацию раз в 20 секунд. В случае сбоя сервис должен оперативно восстановить работоспособность и сохранить данные через резервное копирование. Предполагается, что сервис будет работать не только на персональных компьютерах, но и на ноутбуках, планшетах и даже смартфонах (для этого требуется иметь мобильное приложение).

В сервисе можно будет настроить визуализацию с учётом функциональной и отраслевой принадлежности транспортных средств, таких как «Пассажирский транспорт», «Школьный автобус», «Уборочная техника» и «Специализированный транспорт (лесовозы, бензовозы и пр.)». При этом заказчику будут направляться уведомления, в том числе о превышении скорости водителем транспорта, пропуске остановки, опоздании или опережении графика и возвращении в расписание. Уведомления могут приходить по электронной почте, SMS или визуально отражаться на рабочей станции пользователя.

Заявки принимаются до 25 февраля. Аукцион планируют провести 4 марта.

Отметим, по словам директора ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» Александра Куликова, сейчас мониторинг дорожной обстановки осуществляется несколькими отдельными подсистемами, которые необходимо объединить в одну. В первом квартале 2019 года в Пермском крае планируется открыть информационно-аналитический центр, в который будет стекаться вся информация о дорожной обстановке в регионе, метеоусловиях, интенсивности движения транспортных средств на основе системы Глонасс.