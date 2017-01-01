Суд оставил без изменения приговор подростку, напавшему на школу №127

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Подсудимый подросток

Фото: Максим Анфалов

Пермский краевой суд оставил в силе приговор Мотовилихинского райсуда по уголовному делу о резне в школе №127 Перми. Апелляционная жалоба была подана адвокатом потерпевшего, одного из подростков, напавших на учеников и учительницу пермской школы.

Напомним, в конце декабря 2018 года суд Мотовилихинского района Перми приговорил подростка к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы в воспитательной колонии и принудительному наблюдению у врача-психиатра. Кроме того, суд обязал виновного возместить пострадавшим моральный вред в сумме 8 млн руб. и выплатить 100 тыс. руб. в качестве компенсации материального вреда школе.

Нападение двух подростков на школу №127 произошло15 января 2018 года. Экспертиза признала второго нападавшего психически невменяемым, дело в отношении него выделено в отдельное производство.

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